OSUN 2022 – Declared results  of all 30 LGAs

HERE are the results of the election from 30 local government areas of the state submitted to the Independent National Electoral Commission, INEC, portal .

PDP – 403,371

APC – 375,027

(Difference – 28,344)

OBOKUN:

PDP – 13,575

APC- 9,727

IFEDAYO:

PDP – 4,730

APC- 5,016

ILESA EAST:

PDP – 10,969

APC- 13,452

BOLUWADURO:

PDP – 5,860

APC- 5,649

OLA OLUWA:

PDP – 7,205

APC- 9,123

ORIADE:

PDP – 15,947

APC- 14,189

IREWOLE:

PDP – 14,216

APC- 18,198

OSHOGBO:

PDP – 30,401

APC- 22,952

ILA:

PDP – 13,036

APC- 11,163

ATAKUMOSA WEST:

PDP – 7,750

APC- 6,601

IFELODUN:

PDP – 17,107

APC- 16,068

ILESA WEST:

PDP – 13,769

APC- 10,777

AIYEDIRE:

PDP – 7,402

APC- 7,868

ODO OTIN:

PDP – 14,003

APC- 13,482

BORIPE:

PDP – 7,595

APC- 21,205

OROLU:

PDP – 10,282

APC- 9,928

OLORUNDA :

PDP – 21,350

APC- 18,709

IFE NORTH:

PDP – 10,359

APC- 9,964

IFE CENTRAL:

PDP – 17,880

APC- 13,532

IREPODUN:

PDP – 13,532

APC- 17,880

AIYEDAADE:

PDP – 13,380

APC- 14,527

IWOH:

PDP – 16,914

APC- 17,421

EDE SOUTH:

PDP – 19,438

APC- 5,704

ISOKAN:

PDP – 10,777

APC- 10,833

EJIGBO:

PDP – 18,065

APC- 14,355

EDE NORTH:

PDP – 9,603

APC- 23,931

EGBEDORE:

PDP – 9,228

APC- 13,230

ATAKUMOSA EAST:

PDP – 6,992

APC- 7,449

IFE SOUTH:

PDP – 9,116

APC- 12,481

IFE EAST:

PDP – 18,071

APC- 19,353

